Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)

Политика Материалы 22 апреля 2026 15:33 (UTC +04:00)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город».

Как сообщает Trend, исполнительный директор проекта «Баку Белый город» Руслан Садыхов проинформировал Президента Латвии о проделанной и текущей работе.

Было отмечено, что территория некогда была известна как «Черный город» из-за чрезмерного загрязнения на протяжении более 150 лет отходами нефтедобывающей промышленности и образования многочисленных нефтяных запруд. По инициативе Президента Азербайджана эта территория была преобразована в уникальный в мировом масштабе экологический проект – современный жилой массив.

Проект «Баку Белый город» является одним из самых ярких образцов современной концепции градостроительства в мире. Проект был запущен 24 декабря 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Он разработан на основе принципов экологичности, устойчивости и «умного города».

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)
