Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил «Баку Белый город».

Как сообщает Trend, исполнительный директор проекта «Баку Белый город» Руслан Садыхов проинформировал Президента Латвии о проделанной и текущей работе.

Было отмечено, что территория некогда была известна как «Черный город» из-за чрезмерного загрязнения на протяжении более 150 лет отходами нефтедобывающей промышленности и образования многочисленных нефтяных запруд. По инициативе Президента Азербайджана эта территория была преобразована в уникальный в мировом масштабе экологический проект – современный жилой массив.

Проект «Баку Белый город» является одним из самых ярких образцов современной концепции градостроительства в мире. Проект был запущен 24 декабря 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Он разработан на основе принципов экологичности, устойчивости и «умного города».