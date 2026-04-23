Обнародован объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией за январь-март

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 1,309 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, эта сумма на 121,5 миллиона долларов, или на 8,5% меньше, чем показатель за тот же период 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Турцией составил 13,91% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Турция заняла второе место среди стран, с которыми наша страна осуществила наибольшее количество торговых операций в отчетный период.

В январе-марте текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Турцию составил 785,9 миллионов долларов США. Это на 51,5 миллионов долларов США, или примерно на 6,1%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Азербайджана в Турцию было экспортировано 56 031 тонна сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 25,9 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт указанной продукции вырос в стоимостном выражении на 13,9 миллиона долларов США, или в 2,2 раза, а в физическом объеме - на 32 010 тонн, или в 2,3 раза.

Кроме того, за первые 3 месяца текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 139,9 миллиона долларов США, что на 5,6 миллиона, или на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт ненефтяной продукции в Турцию составил 16,24% от общего объема экспорта Азербайджана. По этому показателю Турция заняла второе место в списке стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшее количество ненефтяной продукции.

В то же время за отчетный период из Турции в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 522,9 миллиона долларов США, что на 70 миллионов, или на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или на 21,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 5,402 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 4,005 миллиарда долларов США - на импорт.

В результате в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше, чем в предыдущем году.