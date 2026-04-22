Новые ж/д маршруты Саудовской Аравии могут усилить роль Азербайджана в Среднем коридоре - АЖД

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия выстраивает новые логистические маршруты, влияние которых выходит далеко за пределы страны, и Азербайджан может стать частью следующего этапа этой трансформации.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Зия Мамедов.

"Железные дороги Саудовской Аравии" (Saudi Arabian Railways) запускают 5 новых железнодорожных логистических маршрутов, соединяющих порты Персидского залива с Красным морем, что позволяет сократить автомобильные перевозки и повысить эффективность глобальной торговли. Это стратегический шаг в рамках программы Vision 2030, направленный на укрепление роли страны как ключевого торгового узла между Востоком и Западом”, - говорится в публикации.

З. Мамедов отметил, что соединяя порты Залива с внутренними промышленными зонами, северными регионами, Красным морем и соседними рынками, Саудовская Аравия формирует более быстрые и устойчивые цепочки поставок.

"Однако ключевой стратегический вопрос заключается в том, куда эти торговые потоки могут быть направлены дальше. Здесь потенциально важную роль может сыграть Азербайджан. Как ключевой узел Среднего коридора Азербайджан может стать естественным "мостом" от региона Персидского залива через Каспийское море, Грузию и Турцию в Европу. Благодаря таким инфраструктурным активам, как Бакинский порт, Свободная экономическая зона Алят, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и коридор TRIPP, Азербайджан может стать важным звеном будущих логистических сетей стран Залива”, - сказал он.

По словам З. Мамедова, в случае развития мультимодальных перевозок между Китаем и Саудовской Аравией через Средний коридор, в перспективе это может дать ряд стратегических преимуществ для региона. “В условиях повышенных рисков, связанных с Ормузским проливом, наличие альтернативных маршрутов повысило бы устойчивость цепочек поставок. Через Средний коридор грузопотоки могли бы диверсифицироваться, сокращались транзитные сроки, а логистическая роль региональных стран, включая Азербайджан, усиливалась. Это также стимулировало бы инвестиции в порты, железные дороги, складскую инфраструктуру и цифровые таможенные решения”, - сказал он.

В публикации подчеркивается, что при правильной координации это может означать: более быстрые грузовые маршруты между Заливом и Европой; новые потоки нефтехимических и контейнерных грузов; усиление диверсификации коридоров; повышение устойчивости региональных цепочек поставок.

“Следующий этап евразийской логистики может заключаться не в замене одного коридора другим, а в их интеграции. В этой системе Саудовская Аравия и Азербайджан могут оказаться ближе, чем кажется”, - заключил З. Мамедов.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.