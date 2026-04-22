Экологическая повестка Центральной Азии в ритме глобальной перезагрузки

Центральная Азия сегодня проходит путь глубокой экологической трансформации, обусловленной как климатическими угрозами, так и новой политической реальностью. Статья рассматривает процесс консолидации стран региона в поиске совместных ответов на трансграничные вызовы. Экологическая повестка 2025-2026 годов перестала быть второстепенной, превратившись в главный инструмент «зеленой дипломатии». Раскрываются перспективы регионального взаимодействия как стратегической основы для реализации комплексных мер по сохранению экосистем и устойчивому развитию.

Интеграционная динамика в Центральной Азии инициировала масштабный социально-экономический ренессанс в странах региона. Интенсивный рост национальных экономик, стремительная урбанизация и развитие промышленного потенциала принесли странам региона неоспоримые блага в виде повышения уровня жизни, притока инвестиций и укрепления торговли. Однако этот прогресс имеет и обратную сторону – возрастающие издержки для окружающей среды, которые всё более ощутимо влияют на качество жизни населения.

Сегодня регион столкнулся с парадоксом – экономические достижения начинают лимитироваться жесткими экологическими реалиями, требуя глубокого осмысления и адекватной реакции. Этот вызов отнюдь не локальный эпизод, а часть более широкого общемирового тренда. В рамках «глобальной перезагрузки» прогрессивные страны мирового сообщества пересматривают свои стратегии развития и переходят к стандартам социально-экологической ответственности ESG и «зеленому» протекционизму.

Осознавая свое положение в эпицентре этой трансформации, Центральная Азия, долгое время остававшаяся на периферии международных климатических дискуссий, сегодня выходит на переднюю линию. Такая метаморфоза продиктована пониманием того, что трансграничные вызовы – от таяния ледников до критического загрязнения воздуха в мегаполисах – не признают границ и требуют консолидированных шагов.

Ретроспектива прошедшего десятилетия – путь от фрагментации к координации

Последние десять лет стали периодом постепенной смены парадигмы в восприятии способов решения экологических проблем в странах Центральной Азии, что в конечном итоге превратило регион из пассивного получателя международной помощи в активного инициатора климатических решений.

Главным импульсом послужило подписание Парижского соглашения по климату, которое способствовало инвентаризации национальных рисков и обновлении законодательства в странах региона. Ключевым достижением стало возобновление диалога в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА) и переход из периода «водного противостояния» к признанию общности экологических угроз.

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии ввели экологию в число приоритетных тем высшего уровня, что стало настоящим дипломатическим прорывом.

Региональный экологический центр (РЭЦЦА) стал ключевой экспертной платформой, объединившей государственные структуры, науку и гражданское общество для реализации сотен пилотных проектов по адаптации к изменению климата.

Запуск масштабных национальных программ по лесоразведению, таких как «Яшил Макон» и «Жасыл белдеу» приобрел региональное измерение, став ответом на пыльные бури и деградацию почв.

Эти и другие меры позволили постепенно сместить акцент с простого обсуждения проблем на согласование конкретных планов по привлечению технологий, финансов и других ресурсов.

Страны региона начали синхронно реализовывать мегапроекты в сфере возобновляемой энергогенерации, рассматривая их как способ снижения нагрузки на экосистемы и ТЭС.

Скоординированное участие делегаций Центральной Азии в конференциях ООН по климату (COP) превратили регион в заметного участника этой глобальной дискуссии, влияние которого поступательно растет.

Самое важное, регион преодолел кризисный период недоверия в вопросах ресурсов. Была создана уникальная архитектура взаимодействия, где экология стала «мягкой силой», объединяющей пять государств вокруг общей цели – сохранения среды обитания для будущих поколений.

Глобальная перезагрузка и горизонты будущего

Сегодня Центральная Азия вышла на новый этап, который можно охарактеризовать как переход от региональной консолидации к интеграции в мировую среду. «Глобальная перезагрузка» в экологической сфере также диктует новые правила. Климатическая устойчивость становится таким же весомым активом, как природные ресурсы или транзитный потенциал.

Внутри региона выявились новые критические точки, связанные с «ценой комфорта». Взрывная автомобилизация, работа ТЭС на пиковых мощностях и развитие пригородных агрокомплексов создали проблему смога, ставшую социальной угрозой для крупнейших городов региона.

Решение этой задачи требует не просто фильтров на трубах, а внедрения комплексного подхода – глубокой координации между водным, энергетическим и продовольственным секторами на межстрановом уровне.

В этом контексте ближайшие годы станут определяющими для закрепления субъектности региона в этом понимании.

Важнейшей вехой на этом пути стал Региональный экологический саммит в Астане. Это событие призвано не просто подвести итоги прошедших десятилетий, но и сформировать долгосрочную «Дорожную карту» технологического обновления. Именно на этой площадке будут закреплены механизмы работы Центрально-Азиатского климатического фонда, который превратит экологические инициативы в конкретные инвестиционные кейсы.

Очевидно, что будущее региональной повестки в ритме глобальных перемен будет строиться вокруг трех приоритетов:

Первый – технологический суверенитет. Регион будет стремиться перейти от импорта экологических решений к их локализации, внедрение систем «умного» водопользования и цифрового мониторинга выбросов на ТЭС.

Второй – экологизация экономики. Стандарты ESG будут интегрироваться в деятельность национальных компаний, что обеспечит лучший доступ к «зеленому» финансированию и сохранит конкурентоспособность экспорта в условиях углеродного регулирования на мировых рынках.

Третий – консолидация позиций. Выступление стран Центральной Азии в качестве сплоченного климатического блока на будущих конференциях COP позволит продвигать свои условия в вопросах международной поддержки адаптационных программ.

Можно констатировать, что экология в Центральной Азии окончательно трансформируется из гуманитарной темы в стратегическую. Опыт региона убедительно доказывает, что можно и нужно отвечать на трансграничные вызовы не через конкуренцию, а через синергию. Такой подход дает надежду на то, что Центральная Азия сегодня – это уже не «зона климатического бедствия», а пространство возможностей, где рождается новая модель устойчивого развития для всей Евразии.

Автор: Дарья Горелкина, главный научный сотрудник Центра внешнеполитических исследований и международных инициатив (Узбекистан)