Война вокруг Ирана начинает «ослаблять Европу» - Эрдоган

Турция Материалы 23 апреля 2026 09:04 (UTC +04:00)
Война вокруг Ирана начинает «ослаблять Европу» - Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт, связанный с Ираном, начинает оказывать негативное влияние на Европу.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Германия Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно сообщению администрации Эрдогана в социальных сетях, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг войн в Иране и Украине.

«Президент Эрдоган отметил, что война в нашем регионе начала ослаблять Европу, и если эту тенденцию не остановить с помощью подхода, ориентированного на мир, ущерб от периода конфликта будет значительно более серьёзным», — говорится в заявлении.

