В Турции вертолёт потерпел крушение во время учебного полёта

БАКУ /Trend/ - Вертолёт турецкой армии потерпел крушение во время учебного полёта.
Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
"Транспортный вертолет CH-47, принадлежащий Командованию армейской авиации нашей страны, потерпел крушение по неизвестной причине во время выполнения учебного полета в районе Анкара/Темелли", - сообщили в министерстве.
Согласно информации, погибших среди личного состава нет. Отмечается, что причина аварии будет установлена после детального расследования.