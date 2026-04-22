В Турции вертолёт потерпел крушение во время учебного полёта

Турция Материалы 22 апреля 2026 01:44 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Вертолёт турецкой армии потерпел крушение во время учебного полёта.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Транспортный вертолет CH-47, принадлежащий Командованию армейской авиации нашей страны, потерпел крушение по неизвестной причине во время выполнения учебного полета в районе Анкара/Темелли", - сообщили в министерстве.

Согласно информации, погибших среди личного состава нет. Отмечается, что причина аварии будет установлена ​​после детального расследования.

