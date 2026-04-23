Глава ВМС США покинул свой пост — Пентагон

БАКУ/Trend/ - Министр Военно-морских сил США Джон Фелан покидает администрацию президента Дональда Трампа, сообщили в Пентагоне.

По словам представителя оборонного ведомства Шона Парнелла, отставка вступает в силу «немедленно». Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

Временно исполняющим обязанности главы ВМС назначен заместитель министра Хунг Као.

Фелан стал очередным высокопоставленным военным руководителем, покинувшим администрацию в последние месяцы. Его уход происходит на фоне продолжающегося конфликта между США и Израилем с Ираном, а также сохраняющейся блокировки Ормузского пролива.

«От имени министра обороны и его заместителя выражаем благодарность министру Фелану за службу Департаменту и Военно-морским силам США. Желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», — отметил Парнелл.

Причины отставки официально не раскрываются.