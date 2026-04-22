Туркменистан предложил новую резолюцию ООН по сотрудничеству в рамках МФСА

АШХАБАД /Trend/ — Туркменистан предложил разработать новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по сотрудничеству с Международным фондом спасения Аральского моря (МФСА).

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Совета глав государств-учредителей МФСА.

Он отметил, что саммит проходит в непростых геополитических условиях, призвав не допустить отхода ключевых региональных вопросов на второй план.

«Спасение Аральского моря, его будущее и судьба людей, проживающих в регионе, — это политическая и моральная ответственность наших стран», — сказал Сердар Бердымухамедов.

Президент Туркменистана напомнил, что в период председательства страны в МФСА в 2017–2019 годах Ашхабад продвигал практические инициативы. В частности, по инициативе Туркменистана в 2018 и 2019 годах были приняты резолюции ООН о сотрудничестве с МФСА. В мае 2023 года также была принята резолюция Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), направленная на создание специальной программы ООН для региона Приаралья.

Он отметил, что продолжается работа над четвертым этапом программы бассейна Аральского моря, направленной на поддержку стран региона.

Сердар Бердымухамедов сообщил, что в Ашхабаде в ближайшее время начнет работу Региональный центр ООН по климатическим технологиям для Центральной Азии, инициированный Туркменистаном.

Он отметил, что кризис Аральского моря нельзя рассматривать изолированно от таких проблем, как опустынивание, таяние ледников и управление трансграничными водными ресурсами, и подчеркнул необходимость комплексного подхода к экологической безопасности.