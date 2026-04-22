...
  1. Главная
  2. В мире

Без участия МАГАТЭ соглашение между США и Ираном останется лишь иллюзией - Гросси

Фото: МАГАТЭ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Возможное соглашение между США и Ираном будет лишь «иллюзией соглашения» без участия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Trend, об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Если соглашение будет достигнуто, МАГАТЭ обязательно должно участвовать в процессе и проводить инспекции. В противном случае это будет не настоящее соглашение, а лишь его иллюзия. Инспекторы должны присутствовать на месте, чтобы проверять соблюдение достигнутых договоренностей", - сказал Гросси.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости