В Астане подписали документы для спасения Арала

АСТАНА/ Trend/ - 22 апреля под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялось заседание Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, передает Trend.
В ходе заседания был подписан ряд документов:
1. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала»;
2. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья»;
3. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала»;
4. Астанинское заявление Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.