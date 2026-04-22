  1. Главная
  2. Центральная Азия

В Астане подписали документы для спасения Арала

Центральная Азия Материалы 22 апреля 2026 22:36 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА/ Trend/ - 22 апреля под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялось заседание Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, передает Trend.

В ходе заседания был подписан ряд документов:

1. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала»;

2. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья»;

3. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала»;

4. Астанинское заявление Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Лента

Лента новостей

Читать все новости