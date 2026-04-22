Водная политика меняет экономическое будущее Центральной Азии — в преддверии саммита в Астане

БАКУ /Trend/ - Лидеры стран региона прибывают в Астану, где 22 апреля стартуют Региональный экологический саммит и заседание Совета глав государств Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Пока глобальные игроки спорят о климатических финансах, страны Центральной Азии показывают, как совместные действия напрямую влияют на экономику.

Несмотря на разные водно-энергетические приоритеты, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан укрепляют МФСА - механизм, созданный еще в январе 1993 года в Ташкенте, который уже привлек свыше 8,5 миллиарда долларов национальных и донорских средств на водные и экологические проекты. Эффективное управление водными ресурсами напрямую коррелирует с ВВП каждой республики.

Как заявил на днях заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибeк Бакаев в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума, сотрудничество в водно-энергетической сфере является важным аспектом для Центральной Азии.

“Мы также должны продолжать тесное взаимодействие в водно-энергетическом секторе, максимально используя существующие платформы, включая Международный фонд спасения Арала”, - добавил он.

Финансовая модель МФСА сегодня - это гибрид. Национальные бюджеты выступают "якорем", а международные гранты и кредиты - рычагом для реализации масштабных проектов, таких как RESILAND CA+. Чем слаженнее работают страны в рамках Фонда, тем дешевле обходится доступ к мировым финансовым рынкам для экологических и инфраструктурных проектов региона.

За три десятилетия Фонд прошел от первых программ бассейна Аральского моря до реальных экономических результатов. Последние саммиты последовательно усиливали акцент на институциональной реформе и привлечении инвестиций. Подготовка к заседанию этого года подтвердила данный курс. Правление МФСА в марте–апреле приняло пять решений по совершенствованию структуры, цифровизации учета воды в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, проработке Рамочной конвенции по водопользованию и идее объявить 2026–2036 годы “Десятилетием практических действий”.

Самый заметный экономический эффект - восстановление Северного (Малого) Арала. Благодаря Кокаральской плотине и межгосударственной координации стока Сырдарьи объем воды вырос с 18,9 миллиарда кубометров в 2022 году до 23 миллиардов к концу 2025-го - приток превысил 6 миллиардов кубометров. Вторая фаза проекта (2026–2029) с поддержкой Всемирного банка предусматривает реконструкцию плотины, подъем уровня до 44 метров, увеличение объема до 34 миллиардов кубометров и площади до 3913 км². Модернизация ирригации на 143,000 га уже сэкономила около 500 миллионов кубометров воды, которые можно направить на дальнейшее развитие.

Это напрямую влияет на экономику Приаралья. Снижение солености вернуло 20 видов рыб, ранее исчезнувших. Улов вырос до 8,000 тонн в год, работают 10 рыбоперерабатывающих заводов, четыре из которых имеют европейскую сертификацию. Рыба экспортируется в 13 стран, включая ЕС, Китай и Россию. Появились тысячи рабочих мест, снизился отток населения. В Узбекистане масштабное озеленение осушенного дна (цель - более 70% к 2030 году) фиксирует пески, уменьшает пыльные бури и открывает возможности для устойчивого сельского хозяйства и новых проектов.

Страны Центральной Азии руководствуются прагматичной целью - превратить трансграничную экологическую угрозу в общий экономический драйвер. Реформа МФСА, цифровизация мониторинга и запуск новых программ могут привлечь дополнительные инвестиции от Всемирного банка, ЕС, Азиатского банка развития и других доноров.

Спасение Аральского моря перестало быть исключительно экологической задачей, превратившись в мощный инструмент центральноазиатской экономической интеграции.