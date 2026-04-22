В защите интеллектуальной собственности важны объективность и соблюдение международного права - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - В защите интеллектуальной собственности важны объективность и соблюдение международного права.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на конференции в Баку на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или О Древнем Туране и прототюркских племенах в регионах Малой Азии и их связях с Кавказом", приуроченной ко Всемирному дню книги и авторского права.

Она отметила, что правильный анализ исторических источников и их оценка на основе объективной научной методологии являются одними из основных принципов социальных наук. Такой подход способствует углублению научных дискуссий и знаний.

По словам омбудсмена, историко-культурное наследие является одним из ключевых факторов, формирующих национальную идентичность народа, а его защита представляет собой вопрос международного права.

"К сожалению, в результате процессов, происходящих в регионе, наш народ подвергся насилию и массовому перемещению. Военные события, имевшие место с конца прошлого века, привели к масштабным гуманитарным проблемам. В период оккупации был нанесен серьезный ущерб объектам культурного наследия Азербайджана.

Эти факты вызывают серьезную обеспокоенность не только с точки зрения сохранения культурного наследия, но и общечеловеческих ценностей. На указанных территориях также существуют проблемы, связанные с присвоением элементов нематериального культурного наследия. Их объективная оценка должна осуществляться на основе научного подхода и в рамках международного права.

Одной из основных проблем, влияющих на эффективность процесса восстановления и развития, являются мины, имеющиеся на этих территориях.

Защита прав обладателей интеллектуальной собственности является одним из приоритетных направлений нашей деятельности как Омбудсмена. Нарушение этих прав негативно сказывается на развитии общества. Мы регулярно доводим до сведения международных организаций и омбудсменов зарубежных стран информацию об актах вандализма, совершаемых армянами против исламской культуры, и подчеркиваем необходимость их оценки как морального террора.

В сфере защиты прав интеллектуальной собственности важны объективность, научный подход и соблюдение принципов международного права", - отметила она.