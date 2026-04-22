В Испании обсудили финансирование экспорта и инвестиционного сотрудничество с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - В рамках делового визита в Испанию первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провёл ряд встреч с руководителями компаний и финансовых институтов, в ходе которых обсуждались расширение экономико-торговых связей с Испанией, стимулирование инвестиционного сотрудничества, а также возможности финансирования экспорта и реализации совместных проектов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Отмечается, что на встрече с исполнительным директором Испанского агентства экспортного кредитования CESCE Пабло де Рамон-Ласа Клаусеном были обсуждены вопросы экспортного кредитования, страховых механизмов, доступа азербайджанских бизнес-субъектов к финансовым ресурсам для импорта испанского оборудования, а также перспективы сотрудничества с Фондом развития бизнеса Азербайджана. Стороны подчеркнули важность расширения возможностей предпринимателей по использованию международных финансовых инструментов.

Согласно информации, в ходе встречи с президентом и генеральным директором компании Grupo Azvi Мануэлем Контрерасом Каро были представлены возможности транзитно-логистического потенциала Азербайджана, а также реализуемые в стране крупные инфраструктурные проекты. Обсуждены перспективы сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры и инженерии.

"На встрече с генеральным директором компании Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional SL Хуаном Себастьяном Гарригесом Диас-Льяносом обсуждались вопросы развития торговых связей, стимулирования инвестиций, расширения партнерства между частным сектором и поддержки новых бизнес-инициатив", - отмечается в информации министерства.