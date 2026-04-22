БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана и Ирландии в энергетической сфере.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с руководителем межпарламентской рабочей группы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Ирландией, в частности возможности расширения сотрудничества в энергетической сфере. Подчеркивалась важная роль межпарламентских связей в укреплении отношений и определении новых направлений сотрудничества. На фоне глобальных вызовов в энергетическом секторе отмечался вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы как стабильного и надежного поставщика энергии.

Была представлена информация об экспорте страной сырой нефти и природного газа, а также о проектах по развитию возобновляемых источников энергии в рамках диверсификации энергетической системы и созданию региональных "зеленых энергетических коридоров", - сообщает министерство.

Подчеркивается, что Т.МакКормак проинформировал о политике энергетического перехода Ирландии, развитии возобновляемых источников энергии и модернизации энергетической инфраструктуры, выразив заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

"В ходе встречи было отмечено, что в прошлом году из Азербайджана в Ирландию было поставлено 532 тысяч тонн сырой нефти. Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере сжиженного природного газа, а также отмечена заинтересованность в привлечении ирландских компаний к инвестициям в проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане, включая производство и передачу энергии.

Также обсуждалось участие ирландской стороны в мероприятиях в рамках "Бакинской энергетической недели", - отмечается в информации.