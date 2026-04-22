Узбекнефтегаз и INOVA расширяют взаимодействие в области геологоразведочных технологий

ТАШКЕНТ /Trend/ - Акционерное общество "Узбекнефтегаз" и американская компания "INOVA” обсудили внедрение передовых беспроводных сейсмических технологий в геологоразведочные работы.

Соответствующие вопросы были рассмотрены в ходе встречи председателя правления "Узбекнефтегаза" Абдулгани Сангинова и генерального директора INOVA Фернандо Эрнандеса.

В ходе переговоров стороны отметили эффективное сотрудничество, налаженное между INOVA и "Узбекгеофизикой", а также ведущие позиции американской компании в мире в области разработки сейсмических технологий.

Узбекская сторона также представила информацию о проводимой реформе "Узбекгеофизики", включая меры, направленные на ее техническую и технологическую модернизацию.

Согласно данным, стороны выразили взаимную заинтересованность в интеграции передовых технологий, опыта и инновационных решений INOVA в деятельность "Узбекнефтегаза".

Также было достигнуто соглашение о выводе практического сотрудничества в сфере сейсморазведки на новый уровень и расширении взаимодействия по перспективным проектам.

INOVA Geophysical - компания, созданная в 2010 году как совместное предприятие BGP Inc. и ION Geophysical Corporation, объединившее их активы в сфере наземного сейсмического оборудования. Компания специализируется на разработке и поставке современных систем сейсморазведки, источников сейсмических волн, а также цифровых датчиков, применяемых в нефтегазовой геологоразведке.