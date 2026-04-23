АБР опубликовал годовой отчет за 2025 год

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году Азиатский банк развития (АБР) выделил 29,3 миллиарда долларов США из собственных ресурсов, одновременно продвигая ключевые институциональные реформы, чтобы помочь странам Азии и Тихоокеанского региона справиться с меняющимися условиями и превратить вызовы в возможности, передает Trend со ссылкой на АБР.

В опубликованном сегодня Годовом отчете АБР за 2025 год подводятся итоги операционной, институциональной и финансовой деятельности банка в 2025 году, отмеченном сложностью и неопределенностью.

«В 2025 году АБР оказал беспрецедентную поддержку, увеличив ее объем на 20% по сравнению с 2024 годом, что, как ожидается, приведет к созданию более 3,3 миллиона рабочих мест и улучшит жизнь свыше 180 миллионов человек», — отметил президент АБР Масато Канда. «Это демонстрирует способность АБР оказывать помощь в таких масштабах и с той скоростью, которые отвечают потребностям Азии и Тихоокеанского региона».

Объем кредитов, грантов, инвестиций в акционерный капитал, гарантий и технической помощи, предоставленных правительствам и частному сектору в 2025 году вырос на 20% и достиг 29,3 млрд долларов США. Дополнительное финансирование от партнеров составило 14,7 млрд долларов США.

Развитие частного сектора стало ключевым приоритетом АБР в 2025 году — на эти цели было направлено 5,5 млрд долларов США. При этом около половины финансирования в государственном секторе пошло на поддержку инфраструктуры, реформ и институтов, необходимых для привлечения частных инвестиций. АБР обладает уникальными возможностями для поддержки развития частного сектора, поскольку его деятельность в государственном и частном секторах осуществляется в рамках одного юридического лица и на базе единого балансового отчёта.

АБР выделил 8,3 млрд долларов США на проекты в Центральной и Западной Азии, 1,4 млрд долларов США — на проекты в Восточной Азии, 680 млн долларов США — на проекты в Тихоокеанском регионе, 9,7 млрд долларов США — на проекты в Южной Азии и 9 млрд долларов США — на проекты в Юго Восточной Азии. Кроме того, 302 млн долларов США были направлены на реализацию региональных проектов. Финансовый сектор, транспорт и государственное управление стали тремя ведущими секторами по объему полученного финансирования.

В 2025 году АБР утвердил ряд новаторских институциональных реформ, направленных на предоставление качественной и адресной поддержки развивающимся странам членам. В их числе:

• Поправка к Уставу АБР, отменяющая действовавшее ранее ограничение на кредитование и позволяющая увеличить объем финансирования на 50% без общего увеличения капитала со стороны акционеров.

• Обновленная энергетическая политика, призванная повысить эффективность поддержки доступа к энергии и укрепить энергетическую безопасность в развивающихся странах членах.

• Оптимизированные процедуры закупок, направленные на усиление приверженности АБР принципам качества, устойчивости и оптимального соотношения цены и качества.

• Новый подход к поддержке цепочек создания стоимости — от добычи критически важных минералов до производственных предприятий — позволяющий ответственно и устойчиво использовать растущий спрос на материалы, необходимые для развития возобновляемой энергии и цифровых технологий.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий и рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения комплексных задач развития, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 странам, 50 из которых находятся в регионе.