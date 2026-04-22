Камран Иманов о деятельности по разоблачению армянских фальсификаций

БАКУ /Trend/ - Председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов рассказал о работах по разоблачению армянских фальсификаций и плагиата, сообщает в среду Trend.

К.Иманов в интервью журналистам в рамках конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или О Древнем Туране и прототюркских племенах в регионах Малой Азии и их связях с Кавказом", приуроченной ко Всемирному дню книги и авторского права отметил, что песня "İntizar" (музыка композитора Нушабы Мурадовой, слова поэтессы Судабе Шафы) в исполнении народной артистки Азербайджана Эльмиры Рагимовой была размещена на платформе YouTube под названием «Ter Hisus Ari» в исполнении армянского музыканта Арташа Асатряна как образец армянской музыки. Армянский исполнитель представил себя автором слов и музыки.

"Новогодняя песня" (музыка композитора Гюляр Гасановой, слова поэта Бабы Везироглу) в исполнении народной артистки Бриллиант Дадашевой была размещена на YouTube под названием «Qez Hamar» в исполнении другого армянского певца Тиграна Асатряна. Армянский гармонист Гагик Степанян, использовав музыку азербайджанских песен «Bəs nə deyim», «Ay bəri bax», «Niyə yox deyirsən» и «Güman yeri var», подготовил попурри и разместил на YouTube, однако не указал названия песен и авторов. Кипрский певец армянского происхождения Овик Демирчян также присвоил песню «Qal, sənə qurban» (музыка композитора Алекбера Тагиева, слова поэта Микаила Мушфига), исполнив ее как армянскую песню на греческом языке под названием «Hara gedir» и распространив на платформе YouTube.

В результате принятых Агентством мер были пресечены данные случаи плагиата со стороны армян. Так, вышеупомянутые исполнения Арташа Асатряна, Тиграна Асатряна, Гагика Степаняна и Овика Демирчяна, которые они представляли как армянские произведения, были удалены с платформы YouTube".