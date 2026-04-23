Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,22 доллара США, или 2% и составила 113,11 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,25 доллара США или 2,09%, и составила 110,09 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 4,13 доллара США или 5,02% по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,39 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 4,62 доллара США или 4,29% по сравнению с предыдущим показателем и составила 112,31 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.