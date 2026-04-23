Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 апреля

Экономика Материалы 23 апреля 2026 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 апреля

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,989 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2,264 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.989
AUD 1.2151
BYN 0.5824
AED 0.4628
KRW 0.1148
CZK 0.0816
CNY 0.2488
DKK 0.2661
GEL 0.6318
HKD 0.2171
INR 0.0181
GBP 2.2932
SEK 0.184
CHF 2.1641
ILS 0.5665
CAD 1.2435
KWD 5.5146
KZT 0.3667
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5443
MDL 0.0984
NOK 0.1827
UZS 0.0141
PKR 0.6083
PLN 0.4684
RON 0.3908
RUB 2.264
RSD 0.0169
SGD 1.3317
SAR 0.4533
xdr 2.3327
TRY 0.0378
TMT 0.4857
UAH 0.0387
JPY 1.0655
NZD 1.0005
