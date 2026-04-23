Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,989 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2,264 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.989
|AUD
|1.2151
|BYN
|0.5824
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1148
|CZK
|0.0816
|CNY
|0.2488
|DKK
|0.2661
|GEL
|0.6318
|HKD
|0.2171
|INR
|0.0181
|GBP
|2.2932
|SEK
|0.184
|CHF
|2.1641
|ILS
|0.5665
|CAD
|1.2435
|KWD
|5.5146
|KZT
|0.3667
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5443
|MDL
|0.0984
|NOK
|0.1827
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6083
|PLN
|0.4684
|RON
|0.3908
|RUB
|2.264
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3317
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3327
|TRY
|0.0378
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0387
|JPY
|1.0655
|NZD
|1.0005