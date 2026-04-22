Назван объем инвестиций ЕАБР в "зеленые" проекты в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) сформировал региональный инвестиционный портфель в сфере климата и экологии Центральной Азии и планирует его дальнейшее расширение.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления банка Евгений Винокуров на Региональном экологическом саммите 2026.

По его словам, за последние семь лет «зеленый» портфель банка вырос втрое и достиг 2 млрд долларов США, при этом около половины инвестиций направлено в проекты возобновляемой энергетики. С 2015 года ЕАБР вложил более 1 млрд долларов в создание примерно 1,2 ГВт мощностей ВИЭ в регионе.

Винокуров отметил, что спрос на электроэнергию в Центральной Азии к 2030 году вырастет на 40%, при этом значительная часть инфраструктуры уже требует модернизации. В этих условиях банк предлагает «срединный путь» энергоперехода, сочетающий развитие возобновляемых источников энергии, модернизацию тепловой генерации, использование газа как балансирующего источника, признание роли атомной энергетики, а также развитие сетевой инфраструктуры и механизмов справедливого перехода.

Отдельным приоритетом остается инициатива «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», объем инвестиций в которую уже превысил 750 млн долларов.

Кроме того, ЕАБР реализует грантовый проект на 5,3 млн долларов совместно с Министерством водных ресурсов Казахстана и Программой развития ООН, направленный на развитие экосистемы устойчивого орошения и создание регионального кластера по производству ирригационного оборудования.

«Реализация крупных зеленых проектов требует координации усилий правительств, международных финансовых институтов и климатических фондов. Ключевыми направлениями являются капиталоемкие проекты в чистой энергетике и устойчивое управление водными ресурсами», — отметил Винокуров.

Он подчеркнул, что совместная подготовка проектов позволяет обеспечивать необходимый масштаб и региональную реализуемость инициатив.

В качестве дополнительного инструмента масштабирования зеленых практик ЕАБР развивает образовательную платформу «Академия ЕАБР», объединяющую государства и бизнес для развития компетенций в сфере зеленых финансов, энергетики и водных ресурсов.