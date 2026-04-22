Таджикистан предложил создать Энергетическую комиссию Центральной Азии в рамках МФСА - Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ /Trend/ — Таджикистан предложил создать Межгосударственную энергетическую комиссию Центральной Азии в рамках Международного фонда спасения Аральского моря (МФСА).

Как сообщает Trend, с таким заявлением выступил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств-учредителей МФСА.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что водные вопросы остаются крайне чувствительными и приоритетными на глобальном уровне, отметив, что страны Центральной Азии демонстрируют положительный пример совместного управления водными ресурсами.

«В связи с существующими вызовами и развитием новых технологий необходимо усилить меры по комплексному и рациональному использованию водных ресурсов и их охране», — сказал он.

Президент Таджикистана также отметил необходимость ускоренного внедрения водо- и энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве, коммунальном секторе и промышленности.

Кроме того, он подчеркнул важность подготовки нового поколения специалистов, расширения академического обмена, а также проведения совместных научно-практических исследований по вопросам изменения климата и устойчивого управления водными ресурсами.

Эмомали Рахмон также напомнил о продвижении глобальной водной повестки и сообщил, что в конце мая в Душанбе состоится Четвертая международная конференция высокого уровня в рамках Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы».