Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 22 апреля 2026 09:38 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,38 доллара США, или 0,3% и составила 110,89 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,45 доллара США или 0,4%, и составила 107,84 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,53 доллара США или 3,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 82,26 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,73 доллара США или 1,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 107,69 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости