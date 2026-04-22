Kapital Bank объявил коэффициент покрытия ликвидности на конец прошлого года

БАКУ /Trend/ - На конец 2025 года коэффициент покрытия ликвидности «Kapital Bank» составил 137,9 процента.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Правления Kapital Bank Джавид Мирзоев сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам деятельности на 2026 год представляемого им банка.

"Одним из решающих факторов, поддерживающих наши международные рейтинги, является высокий уровень нашей ликвидности. Поскольку большая часть наших процентных активов инвестирована в краткосрочные и среднесрочные кредиты, государственные ценные бумаги и надежные облигации, наш банк всегда обладает высокой ликвидностью.

В заключение хотел бы отметить, что на конец 2025 года наш коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составил 102,7 процента в национальной валюте, 310 процентов в иностранной валюте, а в целом - 137,9 процента. То, что мы значительно превышаем минимальный порог в 100 процентов, требуемый стандартами Базеля III, демонстрирует, что наш банк обладает достаточно прочным буфером ликвидности для любых рыночных условий", - подчеркнул он.