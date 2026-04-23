Россия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Россию было экспортировано 21,476 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, доход от экспорта электроэнергии в этом объеме составил 1,189 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Россию по сравнению с показателем за аналогичные месяцы 2025 года увеличился в объемном выражении на 4,7 миллиона кВт·ч, или на 27,7%, а в стоимостном выражении - на 572 тысячи долларов США, или в 1,9 раза.

В то же время за первые два месяца 2026 года из России в Азербайджан было экспортировано 13,820 миллиона кВт·ч электроэнергии стоимостью 544 тысячи долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 66 тысяч долларов США, или на 13,8% больше, а в объемном выражении - на 2,066 миллиона кВт·ч, или на 13% меньше.

В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в общей сложности в три страны - Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран - было экспортировано 72,208 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 3,923 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 12,4 миллиона долларов США, или в 4,2 раза, а в объемном - на 224 миллиона кВт·ч, или в 4,1 раза.

Кроме того, в первые два месяца этого года Азербайджан импортировал из указанных стран 16,452 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 619 тысяч долларов США. Это по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в стоимостном выражении на 38 тысяч долларов США, или на 6,5% больше, а в объемном выражении - на 2,6 миллиона кВт·ч, или на 13,6% меньше.