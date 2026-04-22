Переход к циркулярной экономике становится практической необходимостью - Ерлан Нысанбаев

БАКУ/Trend/ - Переход к циркулярной экономике становится практической необходимостью.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

“Сегодня страны Центральной Азии сталкиваются со схожими вызовами. Экономический рост сопровождается увеличением объемов отходов. Возрастает нагрузка на природные ресурсы. Инфраструктура с обращением отходов не всегда развивается теми же темпами. В этих условиях переход циркулярной экономики становится практической необходимостью. Он позволяет одновременно поддерживать экономическое развитие, снижать экологические риски, повышать качество жизни населения. Важно, что циркулярная экономика – это не только вопрос использования отходов“, - сказал Нысанбаев.

По его словам, речь идёт о более рациональном использовании ресурсов, развитии инноваций, создании новых возможностей для бизнеса, формировании современных зелёных рабочих мест.

При этом министр отметил, что одним из ключевых вызовов для региона остаётся недостаточно согласованность подхода. Различие в регулировании, ограниченная координация, дефицит инвестиций замедляет распространение успешных решений.

“Именно поэтому Казахстан выступил с инициативой подготовки рамочной программы партнерства по циркулярной экономике для стран Центральной Азии. Мы рассматриваем этот документ как практический инструмент, который позволит согласовывать подходы государств и регионов, выработать общее видение и приоритеты, создать более благоприятные условия для инвестиций, а также расширить обмен технологиями, данными и лучшими практиками“, - сказал Нысанбаев.