Иран финансово рушится - Трамп

БАКУ /Trend/ - Иран финансово рушится.

Как сообщает Trend, об этом написал Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Они требуют немедленного открытия Ормузского пролива - они испытывают острую потребность в потоке наличных денег. Они теряют 500 миллионов долларов в день", - добавил он.

По словам Трампа, в сложившихся условиях иранские власти испытывают трудности со своевременной выплатой заработной платы работникам государственного сектора.

"Военные и полиция жалуются на невыплату жалования. SOS!", - написал Трамп.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.