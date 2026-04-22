Утверждения, основанные на мифологических представлениях, должны остаться в прошлом - Камран Иманов

БАКУ /Trend/ - Утверждения, основанные на мифологических представлениях, должны остаться в прошлом.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов сегодня в Баку на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или О Древнем Туране и прототюркских племенах в регионах Малой Азии и их связях с Кавказом", приуроченной ко Всемирному дню книги и авторского права.

Он отметил, что мирное предложение, исходящее от Азербайджана - государства-победителя - для Армении, которая на протяжении десятилетий находилась под влиянием мифологических представлений, было парафировано в Вашингтоне, и наша страна предпринимает в связи с этим практические шаги.

По словам К.Иманова, цель проведения мероприятия - привлечь внимание к интеллектуальной собственности, особенно к книгам и авторскому праву, поддержать творчество, повысить культуру интеллектуальной собственности и одновременно разоблачить армянские фальсификации и выдумки.

"Мы надеемся, что благодаря этому идея "великих земель и территориальных претензий к соседям", формирующая хайко-армянскую мифологию, уйдёт в прошлое, исчезнут подходы, придающие "естественность" и "легитимность" присвоению культурного наследия соседей, изменятся идеологические воззрения армянских политиков, государственных и церковных деятелей, ученых, а также формирующих общественную мысль", - добавил он.