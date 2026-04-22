Доход от экотуризма в Казахстане может достичь 6,4 млн долларов к 2030 году — минэкологии

БАКУ /Trend/ - Казахстан прогнозирует рост доходов от экотуризма до 6,4 млн долларов США к 2030 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

Он отметил, что экотуризм уже демонстрирует устойчивую положительную динамику. «Если ранее доходы от экотуризма в Казахстане составляли около 0,6 млн долларов США, то на сегодняшний день они выросли до 2,6 млн долларов», — сказал он.

По словам М. Ошурбаева, рост сектора отражает более широкий процесс трансформации экологической политики страны, в рамках которой Казахстан делает акцент на развитие природоориентированных решений и устойчивое управление экосистемами. Он подчеркнул, что экотуризм становится одним из инструментов, позволяющих одновременно поддерживать охрану природы и создавать экономические возможности на местах.

Вице-министр также связал развитие отрасли с усилиями по укреплению финансовой устойчивости особо охраняемых природных территорий. По его словам, в Казахстане уже внедряются подходы результат-ориентированного управления ОПТ, что позволило увеличить объем государственного финансирования с 22,5 млн до 71 млн долларов США.

Отдельно он отметил, что развитие экотуризма происходит на фоне более широкой работы по привлечению инвестиций в природоохранную сферу, включая новые механизмы финансирования биоразнообразия и сотрудничество с международными организациями.

«Мы рассматриваем экотуризм как важную часть системы устойчивого развития, которая позволяет вовлекать частный сектор, развивать региональную экономику и одновременно усиливать охрану природы», — добавил М. Ошурбаев.