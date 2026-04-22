Азербайджан – стратегический партнер для многих европейских стран - Президент Латвии

Политика Материалы 22 апреля 2026 21:43 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В эти нестабильные времена наличие надежных партнеров является очень важным преимуществом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Он отметил, что, будучи членом Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и развития, а также НАТО, Латвия полностью готова работать и поддерживать сотрудничество между Азербайджаном и этими организациями, а также двусторонними структурами, и использовать весь имеющийся у нее опыт для развития экономических отношений.

«Кроме того, мы высоко ценим тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером не только для Латвии, но и для многих европейских стран, будь то в политической или экономической сфере, но, - что наиболее важно, - в сфере энергетики», - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

