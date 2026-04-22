В случае новой войны Иран нанесет более тяжелые удары - КСИР

22 апреля 2026
В случае новой войны Иран нанесет более тяжелые удары - КСИР
Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В случае новой войны Вооруженные силы Ирана нанесут противоположной стороне более тяжелые удары.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана по случаю 48-й годовщины его создания.

"В ходе 40-дневной войны КСИР провел сто этапов операции "Правдивое обещание 4", нанеся серьезный ущерб прежде всего военной инфраструктуре США и Израиля в регионе", – отмечается в заявлении.

КСИР добавляет, что Корпус стражей, являясь частью Вооруженных сил Ирана, способен создавать большие сюрпризы и наносить противоположной стороне удары, которые она не в состоянии себе представить.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом

