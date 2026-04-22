  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

SOCAR и китайская компания обсудили расширение сотрудничества

Материалы 22 апреля 2026 19:54 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и китайской компанией BGP Inc.

Как сообщает Trend, президент SOCAR Ровшан Наджаф написал об этом на своей странице в соцсети "X".

«Сегодня прошла плодотворная встреча с председателем правления и исполнительным директором китайской компании BGP Inc. Жэнь Вэньцзюнем. В рамках встречи мы обсудили успешную деятельность компании Caspian Geo, совместно учрежденной SOCAR и BGP Inc., а также обменялись мнениями по вопросам реализации текущих проектов, повышения операционной эффективности и перспектив развития сотрудничества», — отмечается в публикации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости