SOCAR и китайская компания обсудили расширение сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и китайской компанией BGP Inc.

Как сообщает Trend, президент SOCAR Ровшан Наджаф написал об этом на своей странице в соцсети "X".

«Сегодня прошла плодотворная встреча с председателем правления и исполнительным директором китайской компании BGP Inc. Жэнь Вэньцзюнем. В рамках встречи мы обсудили успешную деятельность компании Caspian Geo, совместно учрежденной SOCAR и BGP Inc., а также обменялись мнениями по вопросам реализации текущих проектов, повышения операционной эффективности и перспектив развития сотрудничества», — отмечается в публикации.