АБР представил прогноз по росту ВВП на душу населения Грузии на 2026-2027 гг.

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития опубликовал прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии на 2026-2027 годы, сообщает Trend.

Рост ВВП на душу населения Грузии, по оценкам банка, в 2026 и 2027 годах ожидается на уровне 5,5% и 5,2%.

В 2025 году, по расчетам АБР, рост ВВП на душу населения в стране составил 7,5%.

"В ближайшие годы ряд факторов будет сдерживать темпы экономического роста на Южном Кавказе, а также в Центральной и Западной Азии.

Темпы роста ВВП в регионе снизились с 4,6% в 2025 году до прогнозируемых 4,2% в 2026 году, после чего в 2027 году ожидается их небольшое восстановление до 4,4%", - передает банк.

Отмечается, что основными причинами этого станут замедление экономики в Казахстане, где добыча нефти выходит на плато и приближается к пределу мощностей, несмотря на рост цен на нефть, а также в Узбекистане, где после быстрого роста в прошлом году ожидается замедление строительного сектора.

"Также прогнозируется замедление роста в Грузии и Таджикистане, поскольку ослабление мирового спроса оказывает давление на экспорт.

Ожидается, что рост в Турции, на долю которой приходится 64% ВВП субрегиона, останется стабильным в 2026 году благодаря устойчивому внутреннему спросу, хотя конфликт на Ближнем Востоке может в краткосрочной перспективе оказать негативное влияние на экономическую активность", - сообщает АБР.

Согласно информации, в 2027 году ожидается ускорение роста, чему будут способствовать увеличение расходов на товары длительного пользования и развитие строительного сектора.