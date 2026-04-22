Обсуждены азербайджано-туркменские энергетические отношения

БАКУ/Trend/ - Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Гуванч Агаджанов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмета Гезалова.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане.

В ходе встречи посол Гисмет Гезалов поздравил Гуванча Агаджанова в связи с назначением на новую должность.

На встрече была подчеркнута важная роль взаимных визитов и контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Туркменистаном в развитии двусторонних отношений.

Стороны провели обсуждение текущей ситуации и перспектив развития в экономической и энергетической сферах, в частности, в области нефтегазовой промышленности, между двумя странами. Была подчеркнута значимость Совместной межправительственной комиссии для укрепления двусторонних отношений и дальнейшего развития сотрудничества в энергетической отрасли.

В то же время, принимая во внимание богатый энергетический потенциал и ресурсы обеих стран, было обращено внимание на благоприятные возможности для развития партнёрства в данной области.

Посол также передал поздравления Туркменистану по случаю начала четвёртого этапа совместной с Китаем разработки газового месторождения «Галкыныш». В этой связи было отмечено, что в Туркменистан прибыла делегация во главе с президентом нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, которая приняла участие в вышеупомянутых мероприятиях.

На встрече была вновь подчёркнута значимость дальнейшего развития стратегического партнёрства и укрепления братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, а также необходимость эффективного и практического сотрудничества в энергетической сфере.