Грузия увеличила импорт природного газа из Азербайджана в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале из Азербайджана в Грузию было экспортировано 569,6 миллиона кубометров природного газа на сумму 68,917 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в денежном выражении снизился на 3,848 миллиона долларов США или на 5,3%, а по объему вырос на 17,3 миллиона кубометров, что составляет 3,1%.

В целом в целом в январе-феврале 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 4,381 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,285 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 265 миллионов долларов США, или на 17,1%, меньше в стоимостном выражении, тогда как в физическом объеме показатель вырос на 193,7 миллиона кубометров, или на 4,6%.

При этом в январе-феврале текущего года в Азербайджан был импортирован природный газ только из одной страны - Исламской Республики Иран. Объем импорта составил 3,131 миллиона кубометров на сумму 210,7 тысячи долларов США.