ЦБА оштрафовал платёжную организацию

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлёк к административной ответственности платёжную организацию ООО «A-Solutions» и ее должностное лицо.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, в ходе проведённой в период с 1 сентября 2025 года по 17 октября 2025 года выездной проверки в организации были выявлены нарушения ряда требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма.

В связи с выявленными нарушениями организация в качестве юридического лица была оштрафована на сумму 50 тысяч манатов на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.4 Кодекса об административных проступках. На должностное лицо организации наложен административный штраф в размере 10 тысяч манатов.