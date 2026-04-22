Казахстан укрепляет сотрудничество с Оманом по избежанию двойного налогообложения

АСТАНА/Trend/ - Мажилис Казахстана ратифицировал Соглашение с Оманом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокол к нему.

Соглашение было подписано между правительствами Казахстана и Омана в мае 2025 года.

Ожидается, что документ создаст более благоприятные условия для инвестиций и будет способствовать росту взаимной торговли за счет повышения прозрачности и предсказуемости налоговой политики.

В рамках соглашения предусмотрено регулирование следующих вопросов: определение налогового резидентства, образование постоянного представительства, распределение налогооблагаемых доходов, включая дивиденды, проценты, роялти и доходы от предпринимательской деятельности, а также обеспечение недискриминационного подхода в налогообложении.

Кроме того, документ устанавливает механизм взаимного согласования между компетентными органами двух стран, порядок обмена налоговой информацией и ограничение предоставления налоговых льгот.