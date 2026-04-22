Минэнерго Казахстана прокомментировало возможную остановку транзита нефти в Германию

АСТАНА /Trend/ - Казахстан получил информацию из неофициальных источников о возможной приостановке транзита нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжeнов в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

По словам министра, на данный момент официального уведомления со стороны России о возможной остановке поставок не поступало. Он отметил, что на май транзитные поставки по маршруту Атырау-Самара, и далее по направлению нефтепровода "Дружба" и НПЗ Шведт в Германии, не планируются.

Министр предположил, что ограничения, вероятно, связаны с техническими сложностями, добавив, что они могут быть обусловлены недавними ударами по российской инфраструктуре.

В то же время Аккенжeнов отметил, что Казахстан не планирует сокращать добычу нефти. Страна обладает возможностью перенаправлять объемы по альтернативным экспортным маршрутам, охарактеризовав общую ситуацию как стабильную.

Казахстан в настоящее время осуществляет поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Россию. Ранее в СМИ сообщалось о возможной приостановке поставок с 1 мая по решению российской стороны.