В Баку представлена мировая премьера Геннадия Ровнера "Anabasis" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел потрясающий концерт Государственного симфонического оркестр имени Узеира Гаджибейли, на котором были представлены произведения российского композитора Геннадия Ровнера, сообщает Trend Life. Вечер запомнился яркими образцами современной музыкальной стилистики и мировой премьерой.

На открытии вечера профессор Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению Жаля Гуламова рассказала о творчестве композитора как автора симфонических произведений.

В первом отделении оркестр под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнил произведение "Метаморфозы" (в девяти частях). В ходе исполнения слушатели смогли глубже познакомиться с философским содержанием произведения и его богатым музыкальным языком. В произведении выступили солисты - Назрин Асланлы (скрипка), Нигяр Джафарова (сопрано), в сольных партиях - Заман Гасанов (альт-саксофон) и Борис Пашкин (аккордеон).

Во втором отделении состоялась мировая премьера произведения "Anabasis" для фортепиано, струнного квартета и оркестра. Это сочинение, состоящее из четырёх частей, было встречено публикой с большим интересом и аплодисментами. В качестве солиста выступил директор филармонии, народный артист, пианист Мурад Адыгезалзаде. В состав струнного квартета вошли Шахла Ибрагимова и Нигяр Велиева (скрипка), Бахтияр Ахундов (альт) и Эйюб Алиев (виолончель).

Концерт был тепло принят публикой и завершился продолжительными аплодисментами.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!