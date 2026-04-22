Названа чистая прибыль Kapital Bank за прошлый год

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank завершил 2025 год с чистой прибылью в 274 миллиона 560 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы Kapital Bank на 2026 год, заявил первый заместитель председателя Правления банка Джавид Мирзоев.

"Основываясь на консолидированных показателях за 2025 год, могу сказать, что наш банк завершил прошлый год с весьма успешным результатом - чистой прибылью в 274 миллиона 560 тысяч манатов. Эта цифра означает рост на 15% по сравнению с 2024 годом. Разумеется, успешное управление как активами, так и обязательствами напрямую отражается на финансовых результатах банка. Если мы посмотрим на показатели прибылей и убытков нашего банка, то увидим, что за 2025 год наши совокупные процентные доходы составили 1 миллиард 173 миллиона 779 тысяч манатов. Это на 31% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В основе этого роста лежит значительное увеличение числа наших клиентов - как корпоративных, малых и средних предприятий, так и физических лиц", – подчеркнул он.