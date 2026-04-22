Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В расписание движения поездов бакинского метро внесены изменения

Материалы 22 апреля 2026 01:11 (UTC +04:00)
В расписание движения поездов бакинского метро внесены изменения

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продолжается детальное расследование технического инцидента, произошедшего 21 апреля в Бакинском метрополитене. Проведена предварительная оценка инцидента, а также выполняются соответствующие технические и организационные проверки.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен», по этой причине движение поездов на всех линиях 22 апреля будет организовано по расписанию субботы.

Интервалы движения поездов следующие:
По линии «Ахмедли – 28 мая» – 2 минуты 30 секунд
По линии «28 мая – Дарнагуль» – 5 минут
По линии «28 мая – Ичеришехер» – 5 минут

С расписанием движения по других направлениям можно ознакомиться по ссылке: https://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости