В мобильное приложение Birbank внедряется SIMA

БАКУ /Trend/ - При регистрации в Kapital Bank биометрическая идентификация, то есть технология распознавания лица, будет интегрирована с SİMA İMZA.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы Kapital Bank на 2026 год, заявил член Правления, главный администратор по рискам банка Агарза Бахшиев.

"Данное решение уже активно для ограниченной группы пользователей. В ближайшее время этот функционал будет представлен более широкой пользовательской базе. Таким образом, наши клиенты при первой регистрации смогут подтвердить свою личность посредством SIMA и создать цифровую подпись. На следующем этапе использование SIMA-подписи будет расширено и применено, в частности, в таких важных продуктах и услугах, как кредитные заявки", - подчеркнул он.