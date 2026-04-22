Всемирный банк о внешней торговле Грузии в феврале 2026 г.

БАКУ/Trend/ - В феврале этого года показатели внешней торговли Грузии улучшились. Экспорт вырос на 26,6% в годовом выражении, а импорт увеличился на 8,4%, что привело к незначительному сокращению торгового дефицита (–1,4% в годовом выражении).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Отмечается, что рост экспорта был обусловлен сильными результатами в сегменте минерального сырья и реэкспорта (медные руды, ферросплавы и нефтепродукты), что более чем компенсировало снижение реэкспорта подержанных автомобилей на 25%, несмотря на то, что эта категория оставалась крупнейшей экспортной статьей.

Согласно информации, основными направлениями экспорта стали Китай, Турция и Россия, тогда как Турция, Китай и Россия оставались ключевыми источниками импорта.

"Денежные переводы также оставались устойчивыми, увеличившись на 17,1% в годовом выражении в феврале, при этом основными странами-донорами выступали Италия, США и Россия", - передает банк.