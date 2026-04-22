Энергетическая независимость является для ЕС стратегической необходимостью - Йоханнес Баур

БАКУ /Trend/ - Энергетическая независимость и диверсификация являются для Европейского союза стратегической необходимостью.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза в Казахстане Йоханнес Баур, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

“Европейский союз больше не может позволить себе зависимость от нестабильных мировых рынков ископаемого топлива. Энергетическая независимость и диверсификация являются для ЕС путём вперёд и стратегической необходимостью - как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности, а не только климата. Поэтому мы будем усиливать меры по развитию чистой энергетики, электрификации, модернизации межсистемных связей и повышению энергоэффективности”, - сказал он.

Баур отметил, что планета продолжает нагреваться, а касательно Европы это происходит в два раза быстрее. Центральная Азия также сталкивается с серьёзными вызовами, связанными с изменением климата. “Это означает больший экономический ущерб, больше лесных пожаров, наводнений и других негативных последствий для обществ. Без срочных действий к 2030 году мир может столкнуться с дефицитом воды до 40%, при этом Центральная Азия относится к числу наиболее уязвимых регионов. Поэтому, несмотря на все геополитические кризисы, мы не можем позволить себе игнорировать климатические вызовы”, - сказал он.

По его словам, для Центральной Азии водно-энергетический комплекс имеет ключевое значение.

“Гидроэнергетический потенциал стран верхнего течения рек, а также солнечная и ветровая энергия стран нижнего течения являются взаимодополняющими и могут использоваться для снижения выбросов на благо всех стран региона”, - сказал Баур.