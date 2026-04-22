В Birbank 70% клиентских запросов обрабатываются ИИ

БАКУ /Trend/ - К 2025 году обработка клиентских запросов, поступающих в чат Birbank, выросла с 40 процентов до 70 процентов. Этот рост также привел к повышению показателя удовлетворенности клиентов до 75 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам деятельности на 2026 год, заявил председатель Правления, Главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"С помощью наших чат-решений нового поколения на основе ИИ-агентов клиенты уже могут самостоятельно выполнять многие операции - разблокировка карт, зарплатный аванс, подача заявки на наличный кредит или кредитную карту - эти услуги осуществляются без вмешательства оператора. Мы также внедряем тренд цифровизации в наших внутренних операциях. Например, с помощью технологии роботизированной автоматизации процессов в 2025 году мы автоматизировали 46 бизнес-процессов в 8 наших департаментах, и это позволило нам сэкономить 93 тысячи часов работы, выполняемой вручную", - отметил председатель.