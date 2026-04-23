Стратегия "зеленой" экономики и водной безопасности - позиция Таджикистана на саммите в Астане

БАКУ /Trend/ - 22 апреля лидеры стран Центральной Азии собрались в Астане на Региональном экологическом саммите "Общее видение устойчивого будущего", на котором Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обозначил ключевые приоритеты страны в сфере климата, водных ресурсов и "зеленой" экономики.

Выступление таджикского лидера прозвучало на фоне усиливающихся климатических рисков в регионе - от дефицита воды до деградации экосистем и роста частоты пыльных бурь. Эти факторы все чаще рассматриваются не только как экологические, но и как экономические вызовы, напрямую влияющие на устойчивость роста и социальную стабильность.

Центральное место в позиции Таджикистана занимает водная повестка. По оценкам Душанбе, на территории страны формируется до 60% водных ресурсов Центральной Азии, что делает её одним из ключевых звеньев региональной гидрологической системы. В этом контексте акцент был сделан на роли горных экосистем и ускоряющемся таянии ледников, которое может привести к нарушению водного баланса и росту рисков стихийных бедствий.

Продвижение международной водной повестки остается одной из основных дипломатических линий Таджикистана. В выступлении был подтвержден курс на развитие так называемого Душанбинского водного процесса, а также на реализацию инициатив, связанных с Международным десятилетием действий "Вода для устойчивого развития". Дополнительный акцент сделан на развитии научной базы. В частности, создании регионального центра по мониторингу ледников и криосферы под эгидой международных организаций.

Параллельно Душанбе усиливает экономическую составляющую климатической политики. В числе приоритетов обозначены расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и формирование низкоуглеродной экономики. Гидроэнергетика в этом контексте рассматривается как стратегический сектор, способный обеспечить как внутренний спрос, так и экспортный потенциал.

Отдельное внимание уделено финансовым инструментам. Власти страны заявляют о запуске механизмов "зеленого" финансирования, включая выпуск "зеленых" облигаций, что должно способствовать интеграции в глобальные рынки климатического капитала. Дополнительно предложено рассмотреть возможность поэтапного формирования регионального углеродного рынка - инициативы, которая может изменить структуру инвестиционных потоков в Центральной Азии.

Экологическая повестка дополняется мерами по сохранению биоразнообразия и адаптации к климатическим изменениям. В стране реализуются программы по защите редких видов и озеленению, рассчитанные до 2040 года. Эти меры позиционируются как часть более широкой стратегии устойчивого развития, где экология рассматривается в связке с экономикой и социальной политикой.

Кроме того, Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан активно реализует государственные программы и проекты по сохранению уникальных и редких видов горной фауны.

"Эти и другие наши усилия направлены на защиту естественной среды обитания и обеспечение бережного отношения к природе", - отметил глава государства.

На полях саммита также была подчеркнута важность институционального развития регионального сотрудничества - от согласования позиций на международной арене до укрепления профильных структур, включая центры по управлению отходами и водными ресурсами.

С учётом заявленных инициатив дальнейшее развитие региональной экологической повестки может пойти по нескольким сценариям. В одном случае страны Центральной Азии усилят координацию в водно-энергетическом секторе и смогут привлечь дополнительные инвестиции через международные финансовые институты и климатические фонды. Альтернативный вариант предполагает частичную реализацию инициатив при сохранении разногласий по распределению водных ресурсов и темпам перехода к "зеленой" экономике. Третий сценарий связан с ускоренной институционализацией сотрудничества - созданием региональных рынков углерода и цифровых систем управления ресурсами, что может повысить прозрачность и снизить издержки проектов. Возможен и более фрагментированный путь, при котором отдельные страны будут развивать национальные стратегии без глубокой региональной интеграции.

Таким образом, саммит в Астане обозначил не только текущие приоритеты Таджикистана, но и более широкую траекторию трансформации экологической повестки Центральной Азии - от ряда отдельных инициатив к формированию взаимосвязанной региональной модели развития.