Президент Ильхам Алиев проинформировал латвийского коллегу о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Президент Ильхам Алиев проинформировал латвийского коллегу о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
Гюльнара Керимова
БАКУ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, в заявлении для прессы с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом глава государства, в частности, отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией по факту уже существует, что в прошлом году лидеры обеих стран были приглашены в Белый дом, где подписали Совместную декларацию, которая была парафирована министрами иностранных дел.

