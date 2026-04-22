Стал известен объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию за январь-февраль

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 45,197 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Согласно информации Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, доход от экспорта электроэнергии в указанном объеме составил 2,576 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичными месяцами 2025 года экспорт электроэнергии в Грузию сократился в объемном выражении на 228,4 миллиона кВт·ч, или в 6 раз, а в стоимостном выражении - на 13,018 миллиона долларов США, или также в 6 раз.

В то же время за первые два месяца 2026 года из Грузии в Азербайджан был экспортирован 18 тысяч кВт·ч электроэнергии стоимостью 1,2 тысячи долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в стоимостном выражении на 21 тысячу долларов США, или в 18,7 раза, а в объемном выражении – на 327 тысяч кВт·ч, или в 19,2 раза.

В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в общей сложности в три страны – Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран – было экспортировано 72,208 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 3,923 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 12,4 миллиона долларов США, или в 4,2 раза, а в объемном выражении – на 224 миллиона кВт·ч, или в 4,1 раза.

Кроме того, за первые два месяца текущего года Азербайджан импортировал из указанных стран 16,452 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 619 тысяч долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38 тысяч долларов США, или на 6,5%, больше в стоимостном выражении, но на 2,6 миллиона кВт·ч, или на 13,6%, меньше в объемном выражении.