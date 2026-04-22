Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

В Иране сочли продление перемирия попыткой США выиграть время для удара

Иран Материалы 22 апреля 2026 03:33 (UTC +04:00)
Фото: МИД Ирана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продление перемирия с Ираном, объявленное Вашингтоном, является уловкой и может быть использовано США для подготовки нового внезапного удара по Ирану.

Как передает Trend, об этом советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади написал в соцсети X.

По его словам, США, как проигравшая сторона, не вправе навязывать свои условия.

Мохаммади также отметил, что продолжение блокады иранских портов фактически не отличается от бомбардировок и должно получить военный ответ.

По его оценке, продление перемирия является попыткой выиграть время для неожиданной атаки на Иран.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости