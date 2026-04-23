Торговый оборот между Азербайджаном и Ираном увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран составил 169,5 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 12,4 миллиона долларов, или на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В январе-марте текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Иран составил 2,8 миллиона долларов. Это на 2,1 миллиона долларов, или примерно в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период Азербайджан осуществил импортные операции из Ирана на сумму 166,7 миллиона ​​долларов США, что на 14,4 миллиона, или 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиардов долларов или на 21,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт составил 5,402 миллиарда долларов США в рамках внешнеторгового оборота, а импорт - 4,005 миллиарда долларов США. За прошедший год экспорт сократился на 984 миллиона долларов, или на 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов, или на 29,3%.

В итоге в сфере внешней торговли было сформировано положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше, чем в предыдущем году.