Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты представителей Азербайджана и Армении способствуют нормализации обстановки

БАКУ /Trend/ - С момента подписания Совместной декларации в Белом доме произошло много событий. Начались торговые отношения, в частности, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил 22 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Отметив начало взаимных визитов и встреч между представителями гражданского общества и СМИ Азербайджана и Армении, глава государства подчеркнул, что это способствует нормализации обстановки.