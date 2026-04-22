Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты представителей Азербайджана и Армении способствуют нормализации обстановки

22 апреля 2026 13:55 (UTC +04:00)
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - С момента подписания Совместной декларации в Белом доме произошло много событий. Начались торговые отношения, в частности, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил 22 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Отметив начало взаимных визитов и встреч между представителями гражданского общества и СМИ Азербайджана и Армении, глава государства подчеркнул, что это способствует нормализации обстановки.

